Sie ist für den frühen Nachmittag eingeplant. Trump spricht derzeit offen über eine Annexion Grönlands, droht Verbündeten mit Zöllen und will einen sogenannten "Friedensrat" verwirklichen, in dem Beobachter eine Konkurrenz zur UNO sehen. Gestern hatte Frankreichs Präsident Macron entschlossene Reaktionen der EU auf Trumps Politik verlangt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, warnte Trump davor, die transatlantischen Beziehungen in eine Abwärtsspirale zu stürzen. Für morgen wurde ein EU-Gipfel einberufen.
