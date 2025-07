Handelskrieg

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Sie würden ab dem 1. August auf Produkte erhoben, die in die USA geliefert würden, erklärte Trump in einem Brief an Kanadas Premierminister Carney. Es ist der jüngste von mehr als 20 solchen Zollbriefen, die Trump seit Montag verschickt hat. Die Zölle würden sich zu den bereits erhobenen Abgaben für bestimmte Sektoren, darunter Stahl und Aluminium und die Automobilindustrie, addieren.

Kurz zuvor sagte Trump in einem Interview mit dem Sender NBC, dass er beabsichtige, einen ähnlichen Brief an die Europäische Union zu schicken. Dies könne in den nächsten Stunden geschehen.

Trump hatte im April zunächst hohe Importaufschläge für die EU und zahlreiche Länder angekündigt, senkte sie aber vorübergehend auf einen Basissatz von zehn Prozent ab. Ab dem ersten August sollen nun aber neue Zölle greifen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.