Nahost

Trump will "echtes Ende" des Konflikts mit dem Iran

US-Präsident Trump strebt nach eigenen Worten ein "echtes Ende" des Konflikts um das iranische Atomprogramm an. Es gehe ihm nicht nur um eine Waffenruhe, sagte Trump nach Angaben mitreisender Reporter auf seiner vorzeitigen Rückreise vom G7-Gipfel in Kanada. Unklar bleibt, was genau er mit einem "echten Ende" meint.