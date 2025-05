Bundeskanzler Friedrich Merz reiste zur Amtseinführung von Papst Leo XIV nach Rom. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Wie es am Rande der Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Rom weiter hieß, soll es heute Abend stattfinden.

Merz sprach bereits mit US-Außenminister Rubio und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über die Bemühungen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz sagte, sowohl die Europäer als auch die Amerikaner seien fest entschlossen, zusammen dafür zu sorgen, dass dieser schreckliche Krieg bald aufhöre.

Trump will nach eigenen Angaben am Montag mit dem Kreml-Chef in einem Telefonat über den Ukraine-Krieg sprechen. Es solle darum gehen, wie ein Ausweg aus dem "Blutbad" gefunden werden könne, erklärte Trump. Er erklärte in seinem Onlinedienst Truth Social weiter, er werde im Anschluss an das Telefonat mit Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und NATO-Vertretern sprechen.

Vance trifft in Rom auf Selenskyj

US-Vizepräsident Vance traf sich in Rom derweil mit Selenskyj zu ihrem ersten Gespräch seit dem Eklat im Weißen Haus Ende Februar, wie ein Sprecher von Vance erklärte. Nach Angaben eines ukrainischen Regierungsvertreters ging es bei dem rund eine halbe Stunde dauernden Gespräch über das Telefonat zwischen Trump und Putin. Zuvor am Sonntag hatten sich beide bei der Amtseinführung des Papstes kurz die Hand gegeben.

Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche traf am Sonntag ebenfalls mit Selenskyj zusammen. Zuvor hatte der Papst zum Ende der Messe zu seiner offiziellen Amtseinführung zudem auf das Leid der von Russland angegriffenen Ukraine hingewiesen . "Die gemarterte Ukraine wartet darauf, dass endlich Verhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden stattfinden", sagte er.

Russland und die Ukraine hatten am Freitag zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Das Treffen in Istanbul endete aber ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe . Die Konfliktparteien einigten sich zwar auf einen Gefangenenaustausch und erörterten ein mögliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj - doch es gab kaum Anzeichen für Fortschritte zur Beendigung des Krieges.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.