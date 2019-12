In diesem Musikjahr wurde so viel über das Fehlen von Komponistinnen auf den Spielplänen gesprochen wie selten zuvor - vor allem anlässlich des 200. Geburtstags von Clara Schumann. Doch abgesehen von ihr haben es trotz gewachsenen Bewusstseins nicht wirklich viele in die Konzertprogramme geschafft. Die rumänische Pianistin Alexandra Dariescu lieferte bei ihrem Recital beim Klavier-Festival Ruhr ganz bewusst das Gegenbeispiel. Mit Germaine Tailleferre und Lili Boulanger, der hochbegabten, aber jung verstorbenen Schwester von Nadia Boulanger, standen zwei selten gespielte Komponistinnen auf dem Programm. Außerdem Werke von Chopin, Debussy und Tschaikowsky.

Klavier-Festival Ruhr 2019

Claude Debussy

Estampes

L'isle joyeuse

Germaine Tailleferre

Romance

Pastorale

Impromptu

Larghetto

Valse lente

Lili Boulanger

Prélude in Des-Dur

Trois morceaux

Frédéric Chopin

Andante spianato et grande polonaise brillante, op. 22

Peter Tschaikowsky

Nussknacker-Suite, op. 71a (Auswahl) (Bearbeitung von Mikhail Pletnev)

Alexandra Dariescu, Klavier

Aufnahme vom 24.6.2019 aus dem Emil Schumacher Museum, Hagen