Tsunami in Indonesien Alles zerstört und zertrümmert

Die Zahl der Todesopfer durch den Tsunami in Indonesien ist auf 281 gestiegen. Fast 12.000 Menschen sind obdachlos. Die Rettungsteams kommen in den Trümmern nur langsam voran. Währenddessen steht die Katastrophenschutzbehörde in der Kritik. Haben die Frühwarnsysteme versagt?

Von Lena Bodewein

