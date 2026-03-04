Iran-Krieg

Zunächst war unklar, ob es sich um einen Irrläufer handelte oder das Geschoss absichtlich in Richtung Türkei abgefeuert worden war. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass die Rakete nach dem Überqueren des irakischen und syrischen Luftraums Richtung Türkei geflogen sei. Sie sei im östlichen Mittelmeer von dort stationierten NATO-Luftabwehrsystemen erfasst und unschädlich gemacht worden.
Das Ministerium teilte weiter mit, dass die Türkei alle notwendigen Schritte zur Verteidigung ihres Staatsgebiets unternehme.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.