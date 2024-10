Die Vizekandidaten Walz (r.) und Vance treffen im Sender CBS aufeinander. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

In dem TV-Duell warf der Demokrat Walz dem Republikaner Vance vor, Einwanderer zu entmenschlichen und zu verunglimpfen. Damit spielte er auf Äußerungen von Vance an, der behauptet hatte, Migranten aus Haiti würden die Haustiere von Amerikanern essen. In der Kleinstadt Springfield kam es deswegen zu Anfeindungen. Zudem warnte Walz angesichts der Lage im Nahen Osten vor einer erneuten Präsidentschaft Trumps. Es komme auf solide Führung an. Ein fast 80-Jähriger, der sich um die Größe seines Publikums bei Wahlkampfveranstaltungen sorge, sei nicht die Person, die in diesem Moment gebraucht werde. Vance entgegnete, Trump habe in seiner Amtszeit für Stabilität in der Welt gesorgt.

Es war das einzige Fernsehduell zwischen Walz und Vance. Die Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris hatten vor drei Wochen debattiert.

