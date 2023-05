FIFA-Präsident Giovanni Infantino droht wegen der schleppenden TV-Rechteverhandlungen mit einem TV-Blackout während der Frauen-WM. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alan Lee)

Ob die WM-Spiele der Fußballerinnern im Fernsehen übertragen werden, bleibt nach wie vor ungeklärt. Obwohl das Turnier in Australien und Neuseeland bereits in wenigen Wochen beginnt (20. Juli bis 20. August), gibt es in gleich fünf großen europäischen Ländern noch keine Einigung bei den TV-Rechten.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen gibt es ein Novum: Erstmals werden die TV-Rechte abgekoppelt von dem Männer-WM-Turnier und nicht wie sonst als Gesamtpaket verhandelt. Diese neuen Verhandlungen gestalten sich schwierig, da FIFA-Präsident Gianni Infantino höhere Zahlungen von den öffentlich-rechtlichen Sendern fordert, als diese bereit sind zu zahlen.

Außerdem findet das Turnier aus europäischer Sicht in einer ungünstigen Zeitzone statt - nämlich in Australien und Neuseeland. Die Spiele finden aufgrund der Zeitverschiebung in den frühen Morgen- und Vormittagsstunden statt, die Anstoßzeiten liegen zwischen 3 Uhr nachts und 14:30 Uhr. Diese ungewöhnlichen Spielzeiten erschweren die Vermarktung und Refinanzierung des Turniers. Daher halten sich auch die privaten Sendeanstalten bisher mit Angeboten zurück.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht in der Vermarktung neues wirtschaftliches Potenzial, argumentiert aber mit dem Thema Gleichberechtigung. Beim FIFA-Kongress Mitte März 2023 in Kigali warf er den Rundfunkanstalten vor, den Frauen im Vergleich zu den Männern nur ein Zehntel der Zahlungen anzubieten, obwohl die Zuschauerzahlen kaum niedriger seien. Infantino sprach in diesem Zusammenhang auch von einer angemessenen Wertschätzung des Frauenfußballs.

Die Angebote aus den fünf großen europäischen Ländern seien immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel. Infantino drohte sogar mit einem "Blackout" für europäische Sender bei der WM.

Auf der anderen Seite stehen ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und ZDF-Sportchef Yorck Polus den Forderungen der FIFA skeptisch gegenüber. Sie können keinen aktuellen Verhandlungsstand mit dem Fußballverband vermelden, betonen aber ihrerseits die dramatische Unsicherheit bei der Planung für beide Sender. "Es gibt eine Liste mit festen Terminen, die wir erstellt haben, und der Druck seitens unserer Produktion lastet nicht nur auf unseren Schultern, sondern sie drückt uns von hinten, denn für sie wäre es eine regelrechte Katastrophe."

Der in der ARD für Sportrechte zuständige WDR-Intendant Tom Buhrow hat sich im Kontext der Sportministerkonferenz am 12. Mai geäußert und gesagt, dass man im Augenblick gar nicht richtig von Verhandlungen im eigentlichen Sinne sprechen könne. "Herr Infantino trompetet in der Öffentlichkeit herum und versucht, Druck, moralischen Druck auf uns auszuüben. So nicht. Wir sind stolz, dass wir dem Fußball, dem Frauenfußball jahrzehntelang eine Bühne geboten haben, dass wir ihm helfen konnten, ihn mit großzumachen. Wir wollen das auch weiterhin tun, aber wir müssen eben auch die Kirche im Dorf lassen. Und das sieht Herr Infantino offenbar nicht ein.“

Bisher gibt es keine offiziellen Angaben zu den Verhandlungen. Laut dem Sportmagazin Kicker hätten ARD und ZDF jeweils 5 Millionen Euro geboten, während die FIFA 10 Millionen Euro von den Sendern verlangt. Diese Informationen wurden jedoch nicht bestätigt. Zum Vergleich: Bei der Männer-WM in Katar wurden 214 Millionen Euro gezahlt.

SPD-Medienpolitikerin Heike Raab verdeutlichte im Dlf die Schwierigkeiten im Verhandlungspoker: Einerseits sei es eine gesellschaftliche Aufgabe, diese WM zu zeigen. Andererseits müsse auch das Interesse der Beitragszahler gewahrt bleiben, denn "es liegt nahe, dass es hier um Gewinnmaximierung geht. Und deshalb will ich sofort das sagen: Die FIFA trägt auch die Verantwortung für den Fußball insgesamt und nicht nur für die eigene Profitgier."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die anderen für Sport zuständigen Ministerinnen und Minister aus den für die WM qualifizierten europäischen Ländern Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien setzen sich gemeinsam für eine schnelle Einigung bei den Verhandlungen zur TV-Übertragung der Frauen-Fußball-WM ein.

Angesichts der bevorstehenden WM in Australien und Neuseeland betonen sie die Bedeutung des Turniers und fordern alle Beteiligten auf, eine Lösung zu finden. Sie seien sicher, "dass die FIFA und unabhängigen Fernsehsender gemeinsam Wege und Mittel finden werden, um diesem Wettbewerb eine angemessene Bühne zu bieten".

Olivia Gerstenberger, Jessica Sturmberg, dpa