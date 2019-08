U18-Wahl in Sachsen Grüne und AfD dominieren bei der Jugend

In den Umfragen vor der Landtagswahl in Sachsen hat zur Zeit die regierende CDU die Nase vorn - vor der AfD. Wie aber würden Kinder und Jugendliche wählen? Acht Wochen lang konnten Kinder und Jugendliche in Sachsen ihre Stimme bei einer U18-Wahl abgeben.

Von Nadine Lindner

