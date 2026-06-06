Deutsche Streitkräfte

Bundeswehr-Tag 2026: Verteidigungsminister Pistorius zu Gast am Standort in Neubiberg mit Soldaten einer Nahkampfeinheit (Sven Hoppe / dpa)

An den insgesamt zehn geöffneten Standorten wurden bis zum Mittag mehr als 100.000 Interessierte gezählt. Verteidigungsminister Pistorius zeigte sich zufrieden mit der Resonanz in der Bevölkerung. Der SPD-Politiker sagte in Neubiberg bei München, die Menschen seien auf die Soldatinnen und Soldaten zugegangen und hätten sich an den Ständen informiert. Später wollte Pistorius auch den Sanitätsdienst am Standort Weißenfels in Sachsen-Anhalt besuchen. Den jährlichen Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.