Die Anlage in der Nähe der Stadt St. Petersburg sei in Brand geraten, teilte der Gouverneur der Region mit. Insgesamt sieben Drohnen seien von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die ukrainische Armee greift immer wieder Ölraffinerien in Russland an, um die Treibstoffversorgung des russischen Militärs zu unterbrechen. Sie will Moskau zudem eine wichtige Einnahmequelle zur Kriegsfinanzierung nehmen.

Ukrainische Behörden meldeten ihrerseits erneute russische Luftangriffe in der Nacht - unter anderem auf die Städte Dnipro und Charkiw. In der Region Tschernihiw im Norden des Landes trafen Drohnen und Raketen den Angaben zufolge mehrere Energieanlagen. Mehr als 50.000 Menschen seien ohne Strom.

