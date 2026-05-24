Nach russischer Angriffswelle

Kiew am Tag nach den massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine (picture alliance / NurPhoto / Maxym Marusenko)

Sybiha forderte die internationale Gemeinschaft zu einer starken Antwort an den Aggressor auf. Sybiha warf Russland vor, mit der - wie er formulierte - "barbarischen Raketenattacke" in der vergangenen Nacht fehlende militärische Fortschritte im Angriffskrieg gegen die Ukraine kompensieren zu wollen.

Massive Angriffe unter anderem auf Kiew

Die europäischen Verbündeten der Ukraine verurteilten die Angriffe. Die EU-Außenbeauftragte Kallas warf der russischen Führung "nukleares Säbelrasseln" vor. Der französische Präsident Macron und Bundeskanzler Merz sprachen von "Eskalation".

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.