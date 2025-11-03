Die EU hat sich vorgenommen, die Emissionen deutlich zu verringern. Der Handel mit Zertifikaten ist ein zentraler Mechanismus. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Er zeigte sich jedoch offen dafür, den Handel mit Emissionszertifikaten für Unternehmen in der EU noch länger zu ermöglichen als derzeit geplant. Der SPD-Politiker betonte, dass es nicht darum gehe, klimafreundlichere europäische Technologien durch klimaschädlichere Technologien aus Drittstaaten zu verdrängen. Die Reduzierung von Treibhausgasen ist eines der zentralen Themen auf der Weltklimakonferenz, die nächste Woche in Brasilien beginnt.

Menge der Zertifikate wird verknappt

Der europäische Emissionshandel gilt seit 2005. Er soll durch die Abgabeverpflichtung und den Handel mit Treibhausgas-Zertifikaten einen Anreiz für Unternehmen schaffen, klimafreundlicher zu produzieren. Das System ist so angelegt, dass die Menge der Zertifikate stetig verknappt wird. Ab 2039 würde es demnach keine Zertifikate mit Verschmutzungsrechten mehr geben. Unternehmen in der EU fühlen sich durch die zusätzlichen Gebühren im Vergleich zu Unternehmen aus anderen Regionen der Welt benachteiligt und fordern eine Reform des Systems.

