Messerangriff in Aschaffenburg

Das Statement von Unions-Kanzlerkandidat Merz zur Gewalttat von Aschaffenburg hat eine Debatte im Wahlkampf ausgelöst. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Er gucke in diesen Fragen nicht nach rechts oder links, sondern nur gerade aus, erklärte der CDU-Chef und Kanzlerkandidat. Mit der AfD arbeite man dennoch nicht zusammen. Das bedeute, man werde keine Regierung gemeinsam bilden und auch nicht über Anträge mit der AfD verhandeln. Das gelte auch für das BSW von Sahra Wagenknecht.

AfD-Kanzlerkandidatin Weidel hatte in einem offenen Brief erneut an die Unionsparteien appelliert, in der Migrationspolitik zusammenzuarbeiten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, frei, wies die Offerte zurück.

Polizei: Pläne nicht umsetzbar

Merz hatte nach der Gewalttat von Aschaffenburg mit zwei Toten unter anderem angekündigt, im Falle eines Wahlsieges werde er noch am ersten Tag als Kanzler ein faktisches Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente verhängen lassen.

Die Gewerkschaft der Polizei hält die Pläne für nicht umsetzbar. Dafür seien nicht nur Hunderte, sondern Tausende Kollegen mehr nötig, sagte der Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Roßkopf, im MDR-Hörfunk. Man sei aber bereits jetzt am Rande des Machbaren. Neue Beamte müssten erst ausgebildet werden, was zwischen zweieinhalb und drei Jahren dauere. Nötig sind aus Sicht des Polizeigewerkschafters auch Investitionen in moderne Hilfsmittel wie Drohnen- und Kennzeichenerfassungs-Technik.

SPD: "Grundrecht auf Asyl nicht verhandelbar"

Widerspruch kommt auch von den möglichen künftigen Koalitionspartnern von CDU und CSU: SPD-Fraktionsvize Wiese bot zwar an, man könne über alles sprechen, was im Einklang mit der Verfassung und den europäischen Verpflichtungen sei. Das Grundrecht auf Asyl sei aber nicht verhandelbar, sagte Wiese der Nachrichtenagentur Reuters. Außerdem würde mit einer kompletten Schließung der deutschen Außengrenzen die Axt an ein geeintes Europa gelegt.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, von Notz, sagte, die Forderungen von CDU-Chef Merz nach weitreichenden Asylrechtsverschärfungen seien "weder zielführend noch rechtlich umsetzbar". Es brauche Vorschläge, die in der Realität umsetzbar seien und die innere Sicherheit unseres Landes tatsächlich erhöhten.

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, verlangte in der Zeitung "Die Welt" eine europäische Lösung, um Straftäter und Gefährder konsequent etwa auch nach Afghanistan abzuschieben.

Sonderkonferenz der Innenminister

Mit der Gewalttat in Aschaffenburg beschäftigen sich die Innenminister der Länder und des Bundes am Montag auf einer Sonderkonferenz. Bund und Länder machen sich gegenseitig Vorhaltungen.

Die FDP forderte nach dem tödlichen Messerangriff den Rücktritt von Bundesinnenministerin Faeser. Fraktionschef Dürr sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die SPD-Ministerin habe bisher keine der Maßnahmen umgesetzt, die noch die Ampel-Koalition im Herbst in die Wege geleitetet habe.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.