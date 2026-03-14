Iran-Krieg

Botschaft der USA in Bagdad (Archivbild) (picture-alliance/dpa )

In der irakischen Hauptstadt Bagdad wurde die US-Botschaft getroffen, wobei Details zur Urheberschaft noch unklar sind. In Agenturmeldungen heißt es, dass Rauch über dem Gebäudekomplex aufgestiegen sei. Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen wurde ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Gelände der US-Vertretung getroffen. Die Botschaft oder andere US-Stellen äußerten sich dazu nicht umgehend.

Der weitläufige Botschaftskomplex, eine der größten diplomatischen Einrichtungen der USA weltweit, war wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen durch Milizen, die mit dem Iran verbündet sind.

Im Golfemirat Katar haben Abfangjäger laut Agenturberichten mehrere Geschosse abgewehrt. Zuvor waren Explosionen in der Hauptstadt Doha zu hören. Aus Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde ein Brand gemeldet, nachdem bei der Abwehr einer Drohne Trümmer herunterfielen. Die iranische Militärführung drohte Staatsmedien zufolge damit, weitere Städte zu attackieren, die von US-amerikanischen Streitkräften genutzt würden.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.