US-Handelsminister Howard Lutnick (Mark Schiefelbein/AP/dpa)

Entscheidend sei, dass die Vereinigten Staaten fair behandelt würden. EU-Handelskommissar Sefcovic will nach eigenen Angaben am Freitag mit Vertretern der US-Regierung über den Zollkonflikt sprechen. Man werde ruhig und einheitlich handeln, während die Antwort unter den Mitgliedsstaaten abgestimmt werde. Zuvor hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt, man prüfe derzeit Sonderzölle auf US-Produkte. Zugleich machte sie deutlich, dass die Europäische Union weiter an einer Verhandlungslösung interessiert sei.

