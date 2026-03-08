Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Will nicht mit der iranischen Führung verhandeln: US-Präsident Trump. (AFP / SAUL LOEB)

Staatsführung und des Militärs. +++ Der Iran will offenbar in Kürze einen Nachfolger für das getötete Staatsoberhaupt Ayatollah Chamenei benennen. +++ Die Arabische Liga will heute in einer Krisensitzung über die iranischen Angriffe auf mehrere Golf-Staaten beraten. +++ Weitere Entwicklungen im Nachrichtenblog.

+++US-Präsident Trump hat Verhandlungen mit dem Iran eine Absage erteilt. +++

Er hat mit der Zerschlagung der gesamten Staatsführung und des Militärs gedroht. Angesichts der Luftangriffe auf die Islamische Republik könnte die Frage nach Diplomatie irrelevant werden, sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Er sei nicht auf Verhandlungen aus.

+++ Der Expertenrat im Iran hat sich wohl weitgehend auf einen Nachfolger für das getötete Staatsoberhaupt Ayatollah Chamenei geeinigt.+++

Ein Name wurde noch nicht genannt. Es müssten noch einige Hürden bei dem Nachfolgeprozess ausgeräumt werden, sagt das Expertenratsmitglied Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Israels Militär kündigte in einem Post auf der Plattform X an, jeden Nachfolger Chameneis weiterhin zu verfolgen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

+++ Der Iran hat Israel erneut mit Raketen attackiert. +++

Der israelischen Armee zufolge reagierte die Luftabwehr im Land am Sonntagmorgen auf mindestens vier Angriffswellen binnen fünf Stunden. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst, unter anderem in den Großstädten Tel Aviv, Haifa und Beerscheba.

+++ Mindestens vier Personen sind bei einem iraelischen Angriff auf Hotel in Beirut getötet worden. +++

Die israelische Armee hat nach libanesischen Angaben gezielt ein Zimmer im Ramada-Hotel im Zentrum der Hauptstadt Beirut angegriffen. Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Das israelische Militär bestätigte einen Angriff auf ranghohe Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden in Beirut. Ziel seien Kommandeure des Libanon-Korps der Al-Kuds-Brigaden gewesen.

+++ China hat Angriffe der USA und Israels auf den Iran kritisiert. +++

Die Welt dürfe nicht zum Gesetz des Dschungels zurückkehren, sagte Chinas Außenminister Wang Yi in Peking am Rande des dort tagenden Nationalen Volkskongresses. Dies sei ein Krieg, der für keine der beteiligten Seiten Vorteile habe. Kurz nach Beginn der Angriffe vor einer Woche hatte China die "traditionelle Freundschaft" zum Iran betont und Teheran Unterstützung zugesichert. Taten folgten bisher aber nicht.

+++ Mindestens ein Mensch ist nach iranischen Angriffen auf Dubai getötet worden. +++

Ein Mann wurde durch herabstürzende Trümmerteile getötet und die Fassade eines Wolkenkratzers beschädigt. Der Präsident der Emirate, Mohammed, erklärte, sein Land befinde sich im Krieg. Auch Saudi-Arabien, Katar und Bahrain meldeten iranische Angriffe.

