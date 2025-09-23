Treffen mit Selenskyj in New York

US-Präsident Trump für Abschuss russischer Flugzeuge bei Verletzung des NATO-Luftraums

In der Diskussion, wie die NATO mit Verletzungen ihres Luftraums durch Russland umgehen soll, hat sich jetzt auch US-Präsident Trump geäußert. Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass NATO-Staaten russische Flugzeuge bei der Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, sagte Trump: Ja, er sei dafür.