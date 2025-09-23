Treffen mit Selenskyj in New York

Der US-Präsident erklärte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in New York weiter, eine direkte Beteiligung der USA hänge allerdings von den jeweiligen Umständen ab.
Tusk: Polen wird seinen Luftraum entschlossen verteidigen
Zuletzt hatte Polens Premierminister Tusk erklärt, man sei bereit, Flugobjekte abzuschießen, die in polnisches Territorium eindrängen und eine Bedrohung darstellen könnten. Tusk schränkte ein, bei weniger eindeutigen Situationen müsse man zweimal überlegen, um keine akute Konfliktphase auszulösen.
NATO-Rat wirft Russland „unverantwortliche Eskalation“ vor
Es gab zuletzt mehrfach Verletzungen des NATO-Luftraums durch Russland - am Freitag waren nach Angaben Estlands drei russische Kampfjets in den Luftraum des baltischen Staates eingedrungen. Der NATO-Rat warf Russland nach den jüngsten Vorfällen eine unverantwortliche Eskalation vor.
