Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

+++ US-Präsident Trump hat mit Angriffen auf Gebiete und Personen gedroht, die bislang keine Ziele gewesen seien.

Auf seiner Internetplattform erklärte Trump, der Iran habe sich "sehr schlecht" verhalten. Es drohe in den Gebieten komplette Zerstörung und sicherer Tot. Nähere Angaben machte er nicht. Außerdem kündigte Trump für den Tagesverlauf intensive Angriffe an. Gestern hatte der US-Präsident den Iran zu einer bedingungslosen Kapitulation aufgerufen.

+++ Im Persischen Golf sitzen nach Schätzungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation rund 20.000 Seeleute fest.

Generalsekretär Dominguez bezeichnete die Lage als inakzeptabel. Er forderte alle an dem Konflikt beteiligten Parteien auf, Maßnahmen zum Schutz der Seeleute zu ergreifen. Auch die Freiheit der Schifffahrt müsse im Einklang mit dem Völkerrecht gewährleistet bleiben. Dominguez wies auf einen Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus hin. Dabei kamen mindestens vier Seeleute ums Leben, drei weitere wurden schwer verletzt.

+++ Nach weiteren Luftangriffen melden iranische Staatsmedien schwere Schäden im ganzen Land.

Betroffen seien unter anderem zwei Kliniken im Südwesten. Den Berichten zufolge war auch der Flughafen Mehrabad im Westen von Teheran Ziel von Angriffen. In Teheran griff das israelische Militär nach eigenen Angaben mit mehr als 80 Kampfflugzeugen unter anderem ein unterirdisches Raketenlager sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden an. Nach iranischen Angaben wurden bei den neuen israelischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet.

+++ Im Krieg mit den USA und Israel hat Irans Präsident Peseschkian Forderungen nach einer Kapitulation eine Absage erteilt.

Peseschkian erklärte im Staatsfernsehen, die Feinde könnten "solche Träume mit ins Grab nehmen". US-Präsident Trump hatte gestern eine bedingungslose Kapitulation des Iran gefordert. Peseschkian gab in seiner Ansprache zudem bekannt, keine Angriffe auf Nachbarstaaten mehr verüben zu wollen - unter der Bedingung, dass von dort wiederum keine Angriffe auf den Iran mehr erfolgten. Dies schließe auch US-Militärbasen dort mit ein. Peseschkian bat die Golfstaaten um Entschuldigung für erfolgte Angriffe. Diese Vorfälle seien das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure gewesen.

+++ Der Flugverkehr in Dubai ist erneut wegen Raketenangriffen unterbrochen worden.

Das teilte die Fluggesellschaft Emirates mit. Die Menschen wurden aufgerufen, aus Sicherheitsgründen das Flughafengelände zu meiden. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten erneut iranische Raketenangriffe. Die Flugabwehr sei im Einsatz. In den vergangenen Tagen war der Betrieb in Dubai und auch von anderen als internationale Drehkreuze fungierenden Flughäfen teilweise wieder aufgenommen worden.

+++ Drei Unifil-Soldaten sind infolge der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz verletzt worden.

Ein Schwerverletzter sei in ein Krankenhaus in Beirut gebracht worden, erklärte die Beobachtermission der Vereinten Nationen. Zuvor hatte es unter Berufung auf Sicherheitskreise geheißen, dass der Unifil-Posten im Südwesten des Libanon unter israelischen Beschuss geraten sei. Israels Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen. Unifil machte geltend, dass jeder Angriff auf ihre Truppen einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstelle.

+++ Die USA und Israel kommen bei ihren Angriffen gegen den Iran nach Einschätzung des Militärexperten Ralph Thiele gut voran.

Das wichtigste Ziel seien die Abschussrampen für ballistische Raketen gewesen, sagte der Vorsitzende der in Berlin ansässigen Politisch-Militärischen-Gesellschaft im Deutschlandfunk . Die meisten davon seien zerstört. Der nächste Schritt seien Irans Nuklearanlagen. Thiele hält für deren Zerstörung Einsätze von US-amerikanischen oder israelischen Bodentruppen für wahrscheinlich.

