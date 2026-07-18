Die Straße von Hormus ist einer der Kriegsschauplätze (Razieh Poudat/ISNA via AP/dpa)

Das zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, es seien unter anderem unter anderem unterirdische Waffenlager getroffen worden. Zudem seien die Streitkräfte gegen mehrere Handelsschiffe vorgegangen, die versucht hätten, die Seeblockade gegen den Iran zu umgehen. Dem iranischen Staatsfernsehen zufolge wurden in der südlichen Küstenprovinz Hormosgan drei Menschen getötet. Seit dem Ende der Waffenruhe vor rund einer Woche wurden nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums mindestens 50 Menschen durch US-Angriffe getötet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Iran griff seinerseits mehrere Länder in der Region an. Bahrain erklärte, man habe eine Angriffswelle abgewehrt. Nach iranischen Angaben galt die Attacke einem von den USA genutzten Stützpunkt. Zudem seien US-Kampfflugzeuge in Jordanien zerstört worden, hieß es. Kuwait meldete erneut einen Treffer an einem Kraftwerk mit angeschlossener Meerentsalzungsanlage.

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Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.