In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad fanden die Gespräche zwischen den USA und dem Iran statt. (picture alliance / TASS / Ilya Ryzhov)

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf warf den USA vor, diese hätten nicht das Vertrauen Teherans gewinnen können. Die iranische Seite hingegen verfüge über den nötigen guten Willen und die Entschlossenheit. Man habe zukunftsweisende Initiativen vorgelegt. Nach US-amerikanischer Darstellung verweigerte der Iran einen Verzicht auf sein Atomprogramm. Vizepräsident Vance sagte, es brauche eine Zusage, dass das Regime nicht nach Atomwaffen strebe. Er habe noch ein letztes und bestes Angebot unterbreitet, betonte Vance.

Die 21-stündigen Verhandlungen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad waren ohne Einigung in zentralen Punkten beendet worden. Neue Gespräche wurden nicht vereinbart. Der Vermittler Pakistan erklärte, man wolle weiter einen Dialog zwischen den USA und dem Iran ermöglichen. Das Land rief dazu auf, die erst vor wenigen Tagen vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe einzuhalten.

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Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.