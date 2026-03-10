Krieg im Nahen Osten

Weibliche Rettungskräfte des Roten Halbmonds vor einer angegriffenen Ölraffinerie im Nordwesten Teherans (Archivbild vom vergangenen Sonntag; aktuelles Bildmaterial liegt noch nicht vor). (AFP )

US-Verteidigungsminister Hegseth sagte, man werde nun mit noch mehr Kampfjets und Bombern mehr Ziele angreifen. Iranischen Angaben zufolge wurden allein im Osten der Hauptstadt Teheran 40 Menschen getötet. Neben Wohngebieten seien etwa ein Hafen in der südlichen Stadt Bandar Abbas sowie eine Polizeiwache und ein zum Weltkulturerbe gehörender Palast in Isfahan getroffen worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Vier iranische Diplomaten im Libanon getötet

Israel setzte auch seine Offensive gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Die Armee warnte Bewohner mehrerer Gebiete südlich der Hauptstadt Beirut vor bevorstehenden Luftschlägen. Nach Angaben der libanesischen Regierung sind bisher 760.000 Bürger als Vertriebene registriert worden. Laut Angaben iranischer Medien wurden bei Luftangriffen vier Diplomaten des Iran getötet.

Saudische Raffinerie stellt Betrieb ein

In Saudi-Arabien stellte eine der größten Öl-Raffinerien der Welt nach einem iranischen Drohnenangriff den Betrieb ein. Aus Unternehmenskreisen verlautete, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten neun Treffer durch Drohnen; weitere der Fluggeräte sowie mehrere Raketen seien abgewehrt worden. Bislang seien in dem Land sechs Menschen getötet und 122 weitere verletzt worden.

