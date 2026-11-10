Der Bundestag wird abschließend über den Haushalt 2027 beraten. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Einen entsprechenden Appell an die Abgeordneten unterzeichneten insgesamt 15 Organisationen, darunter die Caritas, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt, Groß, sagte dazu, viele von der Bundesregierung geplante Reformen führten zu Kürzungen zulasten derer, die sowieso schon schwer über die Runden kämen. Das Nachsehen hätten damit vor allem Familien, Kinder, Pflegebedürftige und Menschen in prekären Lebenssituationen. Stattdessen müsse die Politik die Einnahmenseite stärken, etwa durch eine entschlossene Reform der Erbschaftsteuer und die Wiedererhebung der Vermögensteuer.

Im Haushaltsausschuss des Bundestages findet am Donnerstag die abschließende Bereinigungssitzung statt. Die Verabschiedung des Etats 2027 ist dann für Ende November geplant.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.