"Eine ziemliche Katastrophe"
Verband Deutscher Reeder: 44 deutsche Schiffe von Blockade der Straße von Hormus betroffen

Von der kriegsbedingten Blockade der Straße von Hormus sind nach Angaben des Verbandes Deutscher Reeder derzeit 44 deutsche Schiffe betroffen. Hauptgeschäftsführer Kröger sagte im Deutschlandfunk, die Situation sei eine ziemliche Katastrophe.

    Vereinigte Arabische Emirate: Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf, gesehen von Khor Fakkan.
    Der Verband Deutscher Reeder sieht die Lage in der Straße von Hormus mit Sorge. (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)
    Es befänden sich knapp 1.000 deutsche Seeleute in der Region. Kröger unterstrich die Notwendigkeit einer international abgestimmten Aktion zum Schutz ziviler Handelsschiffe, an der Deutschland zumindest auf diplomatischer Ebene mitwirken müsse.
    Mit Blick auf die Äußerungen von US-Präsident Trump wandte sich der Verbandsgeschäftsführer dagegen, Unterschiede zwischen Schiffstypen zu machen. Aus Deutschland seien viele Containerschiffe unterwegs, die genauso wie Öltanker abgesichert werden müssten.

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    Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.