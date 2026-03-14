"Eine ziemliche Katastrophe"

Es befänden sich knapp 1.000 deutsche Seeleute in der Region. Kröger unterstrich die Notwendigkeit einer international abgestimmten Aktion zum Schutz ziviler Handelsschiffe, an der Deutschland zumindest auf diplomatischer Ebene mitwirken müsse.
Mit Blick auf die Äußerungen von US-Präsident Trump wandte sich der Verbandsgeschäftsführer dagegen, Unterschiede zwischen Schiffstypen zu machen. Aus Deutschland seien viele Containerschiffe unterwegs, die genauso wie Öltanker abgesichert werden müssten.
Iran-Krieg - Trump kündigt baldigen Schutz für Frachtschiffe in Straße von Hormus durch US-Marine an
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.