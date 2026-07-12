Trockenheit
Verband Kommunaler Unternehmen fordert eine Verschärfung der Wasserentnahme-Regeln

Aufgrund des Klimawandels fordert der Verband Kommunaler Unternehmen strengere Regeln zur Wasserentnahme. Wegen der häufigeren Trockenperioden und knapper werdenden Grundwasservorkommen müsse die genehmigungsfreie Nutzung so weit wie möglich eingeschränkt werden, sagte VKU-Vizepräsident Specht der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

    Rissiger, dürrer Erdboden, dazu ein paar sehr trockene Pflanzen
    Angsichts häufigerer Trockenperioden fordert eine Verschärfung der Wasserentnahme-Regeln (imago / W2Art / Alexandra Wagner)
    Dazu gehöre auch die private Nutzung. 
    Bisher müssen lediglich kommunale Versorger und Unternehmen Wasserentnahmen genehmigen lassen. Zu den genehmigungsfreien Nutzungen zählen unter anderem die Bewässerung des Gartens oder die Wassernutzung für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.