Trockenheit Verband Kommunaler Unternehmen fordert eine Verschärfung der Wasserentnahme-Regeln
Aufgrund des Klimawandels fordert der Verband Kommunaler Unternehmen strengere Regeln zur Wasserentnahme. Wegen der häufigeren Trockenperioden und knapper werdenden Grundwasservorkommen müsse die genehmigungsfreie Nutzung so weit wie möglich eingeschränkt werden, sagte VKU-Vizepräsident Specht der "Neuen Osnabrücker Zeitung".
Bisher müssen lediglich kommunale Versorger und Unternehmen Wasserentnahmen genehmigen lassen. Zu den genehmigungsfreien Nutzungen zählen unter anderem die Bewässerung des Gartens oder die Wassernutzung für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.