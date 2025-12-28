Vor Treffen mit US-Präsident Trump

Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / Ropi / Pou)

Man werde in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden eintreten. Bundeskanzler Merz hatte die Schalte auf Bitte Selenskyjs kurzfristig für den Abend anberaumt. Der ukrainische Präsident will heute mit Trump in Palm Beach in Florida über Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen sein Land sprechen. Nach dem Treffen will sich Selenskyj nach eigener Aussage erneut mit den Unterstützern seines Landes über weitere Schritte abstimmen.

Termin kurzfristig vorgezogen

In der Nacht wurde bekannt, dass der Termin für das Gespräch vorgezogen wurde. Das bilaterale Gespräch ist nun für 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 MEZ) angesetzt und damit zwei Stunden früher als bislang geplant, wie das Weiße Haus mitteilte. Ein Grund wurde nicht genannt. Zeitverschiebungen per se sind nichts Ungewöhnliches im Terminkalender des US-Präsidenten. Trump hält sich derzeit in seiner luxuriösen Residenz Mar-a-Lago auf. In dem Privatclub hatte er in der Vergangenheit immer wieder hochrangige Politiker empfangen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen den Angriffskrieg der russischen Invasoren.

