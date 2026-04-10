Iran-Krieg

JD Vance vor dem Abflug nach Islamabad. (AP / Jacquelyn Martin)

Vance sagte, Präsident Trump habe ziemlich klare Vorgaben gemacht, wie die Gespräche verlaufen sollten. Der Vizepräsident soll in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad für die amerikanische Seite die Gespräche leiten. Der Republikaner steht militärischen Interventionen der USA im Ausland bereits seit Längerem skeptisch gegenüber.

Iran fordert Einbeziehung des Libanon

Noch ist allerdings unklar, ob der Iran überhaupt an den Gesprächen teilnimmt. Die Führung in Teheran pocht laut Agenturberichten auf ein Ende der israelischen Angriffe gegen Ziele im Libanon. Außerdem fordert sie Garantien, dass in Islamabad auch über den Libanon verhandelt wird. Zahlreiche weitere Punkte sind strittig zwischen den USA und dem Iran. Im Einzelnen dürfte es unter anderem um das iranische Atom- und Raketenprogramm gehen, um die Öffnung der Straße von Hormus und um die internationalen Sanktionen gegen den Iran.

Wadephul appelliert an Teheran

Deutschland und Spanien mahnten konstruktive Verhandlungen an. Bundesaußenminister Wadephul teilte im Onlinedienst X mit, er habe mit seinem iranischen Kollegen Araghtschi gesprochen und ihn aufgefordert, die mit den USA vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. Neben konstruktiven Verhandlungen habe er von Teheran auch verlangt, eine sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen. Auch der spanische Außenminister Albares berichtete von einem Austausch mit Araghtschi. Darin habe er den Iran aufgerufen, in gutem Glauben zu verhandeln und aufzuhören, Raketen und Drohnen abzufeuern.

Derweil liefen in Islamabad umfassende Vorbereitungen an. Das Stadtzentrum wurde bereits abgeriegelt; über 10.000 Einsatzkräfte sollen die Sicherheit der Beratungen gewährleisten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.