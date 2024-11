Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Gast in Paris bei seinem französischen Kollegen Sebastien Lecornu (Geoffroy Van Der Hasselt / AFP / via dpa-bildfunk)

Es gehe um die Frage, wie man sich weltpolitisch aufstelle, erklärte Pistorius nach einem Treffen am Abend in Paris. Beide Seiten hätten über einen engeren Schulterschluss bei der europäischen Verteidigung beraten. Mit Blick auf den Wahlausgang in den USA fügte der SPD-Politiker hinzu, man müsse sich darauf einstellen, dass die Vereinigten Staaten sich künftig weniger um die konventionelle Verteidigung Europas kümmern würden. Lecornu forderte eine engere Verzahnung der Verteidigungsindustrien. Die Waffen der Zukunft müsse man gemeinsam entwickeln.

Beide Verteidigungsminister kündigten zudem ein Fünfertreffen mit ihren Kollegen aus Großbritannien, Polen und Italien in Berlin an.

