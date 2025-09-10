Gaza-Krieg

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (picture alliance / dpa / Ansgar Haase)

Die Zusammenarbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft und der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem werde davon nicht berührt. Zudem werde die Kommission Sanktionen gegen extremistische israelische Minister sowie eine teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens in Handelsfragen vorschlagen. Von der Leyen räumte ein, dass es schwierig sei, bei diesen Themen Mehrheiten in der EU zu erreichen. Manchen gingen die Maßnahmen zu weit, anderen nicht weit genug.

Die Kommissionspräsidentin bezeichnete das Vorgehen Israels im Gazastreifen als inakzeptabel und sprach von einer menschengemachten Hungersnot. Gleichzeitig verwies sie auf das Leid der Geiseln und betonte, dass es für die Hamas niemals einen Platz geben dürfe. Im kommenden Monat werde eine Gebergruppe für die palästinensischen Gebiete eingerichtet, die auch ein Instrument für den Wiederaufbau des Gazastreifens umfassen soll. Von der Leyen pochte erneut auf eine Zwei-Staaten-Lösung für den Nahen Osten.

Unabhängigkeit der EU gefordert

Von der Leyen betonte in ihrer Grundsatzrede, Europa müsse kämpfen um seinen Platz in einer Welt, in der es EU-Feindlichkeit, Großmachtphantasien und Drohungen mit Atomwaffen geben. Sie plädierte für mehr europäische Unabhängigkeit, etwa in den Bereichen Verteidigung oder Technologie. Dazu müssten die einzelnen EU-Staaten ebenso zusammenstehen wie die EU-Institutionen.

Von der Leyen ging auch auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein und forderte weitere Sanktionen gegen Moskau. Die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen am Mittwoch bezeichnete sie als "beispiellos". Europa stehe Polen in voller Solidarität bei. Sie kündigte außerdem an, einen Gipfel zum Schicksal von entführten ukrainischen Kindern zu organisieren.

