Energiepreise

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Als Grund nannte sie die hohen Energiekosten infolge des Iran-Krieges. Von der Leyen sagte in Brüssel, Europa zahle einen hohen Preis für seine Abhängigkeit von Öl und Gas. Sie wolle deshalb erneuerbare Energien und die Atomkraft ausbauen. Fabriken, Heizungen und Autos sollten in Zukunft mit Strom laufen. Kernkraft verschaffe der EU mehr Unabhängigkeit und Sicherheit.

Bundesfinanzminister Klingbeil und weitere EU-Amtskollegen fordern eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Zu diesem Vorschlag äußerte sich die Kommissionspräsidentin nicht. Sie mahnte die Mitgliedsstaaten jedoch zu einem gemeinsamen Vorgehen. Nächste Woche beraten die EU-Regierungschefs auf einem Gipfel in Zypern über die Krise.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.