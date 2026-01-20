Weltwirtschaftsforum in Davos

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen - hier beim letzjährigen Forum in Davos. (AFP / FABRICE COFFRINI)

Die Konferenz wurde gestern Abend eröffnet; das offizielle Programm beginnt aber erst heute. Zum Auftakt sprechen unter anderen von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron. Bundeskanzler Merz will in der schweizerischen Stadt am Mittwoch mit US-Präsident Trump ins Gespräch kommen. Am Donnerstag wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs dann in Brüssel bei einem Sondergipfel über eine Antwort auf Trumps Zolldrohungen beraten.

US-Finanzminister warnt EU vor Gegenzöllen

US-Finanzminister Bessent warnte die europäischen Staaten vor Vergeltungszöllen. Er halte das für sehr unklug, sagte Bessent am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Europa solle nicht an der Absicht von Präsident Trump zweifeln, die Insel zu übernehmen, betonte Bessent. Auf die Frage nach einer Mitteilung Trumps an den norwegischen Ministerpräsidenten, in der der US-Präsident Berichten zufolge seinen Grönland-Vorstoß mit dem Nicht-Erhalt des Friedensnobelpreises in Verbindung gebracht hat, sagte Bessent, er wisse nichts von solch einer Mitteilung. Die Mutmaßung eines Zusammenhangs sei aber eine "komplette Falschmeldung".

Dänemark und Grönland schlagen NATO-Mission in der Arktis vor

Dänemark und Grönland haben unterdessen NATO-Generalsekretär Rutte eine Mission des Bündnisses in der Arktis vorgeschlagen. Das sagte der dänische Verteidigungsminister Poulsen zusammen mit Grönlands Außenministerin Motzfeldt laut dem dänischen Sender DR. Die beiden hatten sich in Brüssel mit Rutte getroffen.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas warnte die USA vor der Verhängung von Strafzöllen. Staatliche Souveränität sei kein "Handelsgut", schrieb sie auf X. Europa wolle keinen Streit beginnen, werde aber seine Position behaupten, betonte Kallas.

Merz zu Grönland-Streit: Es gilt das Prinzip der territorialen Integrität

Am Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel über eine Antwort auf Trumps Drohungen mit Strafzöllen beraten. Trump hatte am Wochenende seinen Willen bekräftigt, Grönland zu übernehmen und neue Zölle für acht europäische Länder angekündigt, die sich weigern, seine Forderung zu unterstützen.

