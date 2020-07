Beim EU-Gipfel ab Freitag verhandeln Europas Staats- und Regierungschefs über ein beispielloses Finanzpaket: Rund 1,8 Billionen Euro schwer sind die Vorschläge für den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU. Unter anderem geht es um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld dann in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zu stecken. Viele Punkte sind noch umstritten - und nötig ist eine einstimmige Entscheidung der 27 Mitgliedstaaten.

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayr betonte im Interview mit dem Dlf die Wichtigkeit des Sondergipfels für die Europäische Union. Mit dem 750-Milliarden-Programm betrete die Staatengemeinschaft Neuland. Während die Union bislang eher Strukturpolitik betrieben habe, wolle sie nun auch Konjunkturpolitik betreiben, um die Wirtschaft zu stützen und anzukurbeln. Komplett neu sei auch, dass in großem Umfang Geld an den Kapitalmärkten aufgenommen werden solle.

Daher sei es wichtig, "dass die EU die richtigen Weichen stellt. Denn was hier passiert, wird die EU über die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte verändern." Vor allem müsse sichergestellt werden, dass das Geld, in den Ländern, in denen es gebraucht wird, auch tatsächlich die wirtschaftlichen Aussichten verbessert und nicht einfach zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werde. Die Vorschläge der EU-Kommission dazu seien jedoch noch nicht ausreichend.