IT-Problem

Bei der Deutschen Bahn gibt es derzeit eine Großstörung. Alle Züge mussten anhalten. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Seither laufe der Schienenverkehr Schritt für Schritt wieder an. In der Folge müsse aber weiter mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Genauere Informationen zur Ursache der Störung gab es zunächst nicht. Am späten Abend waren alle Züge des Regional- und Fernverkehrs vorläufig an den Bahnhöfen mit der Begründung zurückgehalten worden, dass wegen Kommunikations-Problemen keine sichere Weiterfahrt gewährleistet werden könne.

Auch Güterverkehr und Private betroffen

Aus vielen Großstädten war zudem der Ausfall des S-Bahn-Verkehrs gemeldet worden. Auch private Bahnanbieter waren von der Störung betroffen, ebenso der Güterverkehr. Bahn-Chefin Palla sagte der "Bild"-Zeitung, man habe die Lage mit einem Notfallsystem stabilisieren können. Die Ursache der Störung müsse jetzt geklärt werden.

Das Unternehmen hatte zu Beginn der Zugausfälle damit begonnen, Taxi- und Hotelgutscheine an die Reisenden auszugeben. Dort, wo es möglich sei, sollten auch sogenannte "Aufenthaltszüge" zur Verfügung gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.