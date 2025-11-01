Gazastreifen

Wadephul fordert UNO-Mandat für Stabilisierungstruppe

Bundesaußenminister Wadephul fordert ein UNO-Mandat für einen internationalen Truppeneinsatz im Gazastreifen. Die Waffenruhe müsse nun in einen dauerhaften Frieden umgewandelt werden, sagte Wadephul bei einer Sicherheitskonferenz in Bahrain. Ein UNO-Mandat sei für die Palästinenser von größter Bedeutung.