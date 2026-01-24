Interview der Woche

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Das Europaparlament hatte beschlossen, den Mercosur-Vertrag dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen. Wadephul kritisierte in diesem Zusammenhang die Grünen, die ebenso wie rechte Fraktionen mehrheitlich dafür gestimmt hatten . Wer von einer Brandmauer spreche, müsse diesen Ansprüchen selbst gerecht werden, sagte der CDU-Politiker. Er appelliere an alle, zusammenzustehen und die eigenen Interessen ohne Inanspruchnahme der Stimmen der rechten Parteien zu formulieren. Auch innerhalb der Grünen war das Abstimmungsverhalten ihrer eigenen Abgeordneten kritisiert worden.

Wadephul hält Beteiligung der Bundeswehr an NATO-Mission in Grönland für denkbar

Beim Thema Grönland brachte Wadephul eine Beteiligung deutscher Soldaten an einer NATO-Überwachungsmission ins Gespräch - etwa durch die neuen deutschen Seefernaufklärungsflugzeuge vom Typ Boeing P-8 Poseidon. Grundsätzlich sei klar, dass Deutschland über Fähigkeiten der Seefernaufklärung in der Luft verfüge, sagte der CDU-Politiker. Das wäre möglicherweise eine Gelegenheit, sich zu beteiligen. Er verwies dabei auf Bundesverteidigungsminister Pistorius, der in der Bundesregierung für diese Frage zuständig sei.

Wadephul setzt nach eigenen Worten weiter auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der US-Regierung im Rahmen der NATO. Er orientiere sich daran, dass alle, die seitens der US-Administration politisch oder militärisch in NATO-Strukturen seien, vollkommen verlässlich und kalkulierbar handelten. Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium arbeiteten Schulter an Schulter mit den Vertretern der US-Regierung zusammen.

