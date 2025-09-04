Erste Studio-Gesamtaufnahme des „Ring“

Es brauchte für eine Oper ein ganzes Platten-Set. (Pexels / cottonbro)

Wer heute eine Gesamtaufnahme von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ anhören möchte, hat die Qual der Wahl zwischen Studio-Produktionen und Liveaufnahmen, und auch zwischen historischen und aktuellen Einspielungen. Vor 60 Jahren sah die Situation am Schallplattenmarkt ganz anders aus: Mit der Veröffentlichung der „Walküre“ konnten Wagner-Fans Anfang 1966 erstmals einen kompletten „Ring“ erwerben, den Georg Solti zusammen mit den Wiener Philharmonikern und Spitzenstars der damaligen Gesangsszene innerhalb von sieben Jahren für das Label Decca eingespielt hatte. Ausschnitte aus diesem prestigeträchtigen Mammutprojekt gibt es in der heutigen Sendung.