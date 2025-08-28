Stereo-Versuchsaufnahmen in Berlin 1943/44

Stereofonie kommt aus dem Altgriechischem: Stereos bedeutet im Deutschen hart oder starr, fone bedeutet Laut oder Ton‘´. Bezeichnet werden Techniken, die mit Hilfe von zwei oder mehr Schallquellen einen räumlichen Schalleindruck beim Hören erzeugen. (Pexels / Seej Nguyen)

Für die kleine Schar von Enthusiasten, die da 1944 in der Studioregie zusammensaß, muss es wie eine Offenbarung geklungen haben: eine Musikaufnahme, die den Raum wiedergab, die das Orchester in einem Panorama geradezu physisch greifbar machte. Der Toningenieur Helmut Krüger und seine Mitstreiter hatten völliges Neuland erschlossen. Gerade erst hatte die neue Magnetbandtechnik den Durchbruch geschafft: schon das war ein klanglicher Quantensprung.

Jetzt baute Krüger darauf auf und brachte auch den Stereo-Klang in eine neue Dimension. Hunderte Aufnahmen entstanden - die meisten sind nach dem Krieg verschollen. Doch eine Handvoll Bänder mit Orchesterwerken von Beethoven, Brahms und Bruckner existiert.

Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur, op. 73

Walter Gieseking, Klavier

Großes Berliner Rundfunkorchester

Leitung: Arthur Rother

Aufnahme von 1944

erschienen auf der Sonder-CD Zum 50. Jahrestag von Stereo-Tonbandaufnahmen (AES/SFB)

Johannes Brahms

Menuett I+II aus der Serenade für Orchester Nr. 1 D-Dur op. 11

Großes Berliner Rundfunkorchester

Leitung: Walter Lutze

Aufnahme von 1943

erschienen auf der Sonder-CD Zum 50. Jahrestag von Stereo-Tonbandaufnahmen (AES/SFB)