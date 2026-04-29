Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (Kay Nietfeld / dpa)

Die Abgabe sei nicht nur aus finanziellen Gründen sinnvoll, sondern auch aus Gründen der Prävention, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. In anderen Ländern sehe man, dass der Zuckerkonsum messbar zurückgegangen sei. Das sei nicht zwingend ein Ergebnis von weniger Konsum, sondern von einer Anpassung der Rezeptur durch die Hersteller. Diese hätten infolge einer Abgabe deutlich weniger Zucker zugefügt.

Die Zuckerabgabe soll nach Plänen der Regierung ab 2028 erhoben werden. Die erwarteten Einnahmen von jährlich 450 Millionen Euro fließen den Planungen zufolge in die gesetzliche Krankenversicherung. Die Abgabe ist Teil eines Gesetzespakets zur finanziellen Stabilisierung der Krankenkassen, das das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedet hat.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.