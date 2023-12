Vorhergesagter Regen

Gemeinden rechnen mit weiteren Überschwemmungen

Mittlerweile gelten auch in Mecklenburg-Vorpommern erste Regionen als hochwassergefährdet, dort steht die Feuerwehr in den Startlöchern. Wegen des erwarteten Regens in den kommenden Tagen könnten Wohngebiete in Niedersachsen evakuiert werden.