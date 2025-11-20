Das Feuer brach im Eingangsbereich nahe den Länderpavillons aus und konnte schnell gelöscht werden. Nach ersten Medienberichten könnte ein Kurzschluss die Ursache sein. Das Gelände wurde evakuiert. Die brasilianische Regierung erklärte, niemand sei zu Schaden gekommen.
Für das Gipfeltreffen COP 30 sind rund 50.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern angemeldet. Die Delegationen verhandeln seit dem 10. November über Maßnahmen für einen ambitionierteren Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Das Treffen soll morgen offiziell zu Ende gehen. UNO-Generalsekretär Gutteres rief den Gipfel heute zu mutigen Entscheidungen auf. Bundesumweltminister Schneiderhatte in der vergangenen Nacht zugesagt, dass Deutschland insgesamt eine Milliarde Euro in einen von Brasilien initiierten globalen Waldschutzfonds investiert.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.