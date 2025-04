Neue US-Zölle

Das angekündigte Zollpaket von US-Präsident Trump hat die Aktienkurse weltweit kräftig ins Minus gedrückt. (Arne Dedert/dpa)

Der Dax fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar und schloss mit einem Minus von 3,01 Prozent bei 21.717,39 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 2,25 Prozent. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Ende um 3,6 Prozent abwärts. Außerhalb der Eurozone büßten der Zürcher SMI 2,5 Prozent und der Londoner FTSE100 1,6 Prozent ein.

An der New Yorker Börse sank der Leitindex Dow Jones während des laufenden Handels um 3,4 Prozent. Der technologie-orientierte Nasdaq gab um 5,1 Prozent nach, der international ebeno viel beachtete S&P500 um 4 Prozent.

Die USA belegen ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen in Höhe von zehn Prozent. Zudem kündigte Präsident Trump einen komplexen Mechanismus wechselseitiger Zölle an, der für viele Länder höhere Abgaben vorsieht. Für die EU-Mitgliedsstaaten bedeutet das, dass Exporte in die Vereinigten Staaten ab kommender Woche mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden. Für Autoimporte gelten ab sofort Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent.

