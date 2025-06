Nach iranischen Angriffen u.a. auf ein israelisches Krankenhaus im Raum Tel Aviv gibt es viele Verletzte. (AP / Leo Correa)

WHO-Generalsekretär Tedros nannte die gegenseitigen Attacken im Onlineportal X entsetzlich. Er appellierte an beide Kriegsparteien, Gesundheitseinrichtungen und -personal zu schützen.

Iranische Raketen hatten heute ein Krankenhaus im Süden Israels getroffen. Nach Angaben der medizinischen Leitung in Beersheva wurden 40 Menschen verletzt. Israel sprach von einem Kriegsverbrechen. WHO-Generalsekretär Tedros verurteilte den Angriff erst, nachdem der israelische Botschafter bei der UNO in Genf das Schweigen der UNO-Organisation in einem Internet-Video angeprangert hatte. Er wies gleichzeitig darauf hin, dass vor drei Tagen durch einen israelischen Angriff auch ein Krankenhaus in Kermanschah im Iran beschädigt wurde.

Die UNO steht Israel wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen kritisch gegenüber. Israel behauptet, die UNO verhalte sich parteiisch.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.