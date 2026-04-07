Iran-Krieg

Die israelische Armee warnt iranische Bevölkerung von Zugfahrten. (picture alliance / Anadolu / Tsafrir Abayov)

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Mehr gab es auf der Insel mehrere Explosionen. US-amerikanische Medien berichten, dass Washington für die Attacke verantwortlich sei. Die USA hatten die Insel bereits Mitte März attackiert. Außerdem meldet der Iran landesweit Angriffe auf Autobahnen und Eisenbahnbrücken. Bei einer Bombardierung nahe der Wüstenstadt Kaschan wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zwei Menschen getötet. Zuvor hatte das israelische Militär die Bevölkerung im Iran ausdrücklich vor Fahrten mit Zügen gewarnt. Die Anwesenheit in Bahnen und in der Nähe von Gleisen sei lebensgefährlich. In der Millionenmetropole Maschhad wurde daraufhin der Zugbetrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Bei weiteren Luftangriffen in der Region um die Hauptstadt Teheran wurden nach iranischen Angaben mindestens 18 Menschen getötet. Laut dem Vizegouverneur der Provinz wurden mehrere Wohngebiete bombardiert.

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Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.