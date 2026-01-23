Mehr Geld, mehr Kooperation und ein Eisbrecher 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem Sondergipfel zur Grönlandkrise. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Omar Havana)

Von der Leyen kündigte ein umfassendes Investitionspaket für Grönland an. Im nächsten EU-Haushalt ab 2028 wolle die Kommission die finanzielle Unterstützung für Grönland verdoppeln, das zum Hoheitsgebiet Dänemarks gehört. Weitere Details nannte sie nicht. Diese werde sie bald vorstellen, erklärte die Kommissionspräsidentin.

Zudem solle die Zusammenarbeit mit der weltgrößten Insel intensiviert werden, betonte von der Leyen. Einen Teil ihrer gestiegenen Verteidigungsausgaben werde die EU für arktistaugliche Ausrüstung wie einen europäischen Eisbrecher einsetzen. Die Beziehungen zu Partnern in der Region wie Großbritannien, Kanada, Norwegen und Island müssten gestärkt werden, sagte von der Leyen, dies sei eine geopolitische Notwendigkeit.

Über das angekündigte Grönland-Rahmenabkommen zwischen den USA und der EU sind bislang nur wenige Details bekannt. Trump erklärte in einem TV-Interview, auf Grönland werde ein Teil des militärischen Abwehrschirms "Golden Dome" gebaut und die USA erhielten unbegrenzten Zugang zu der Arktisinsel.

