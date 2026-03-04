Iran-Krieg

Tel Aviv ist aus Iran und Libanon gleichzeitig angegriffen worden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abbas Hassan)

Der Iran feuerte erneut Raketen in Richtung Israel. Dort gab es am Abend Luftalarm in weiten Teilen des Landes. Auch Raketen aus dem Libanon wurden auf Israel gefeuert, wobei die meisten Geschosse abgefangen wurden oder in unbewohntem Gebiet einschlugen. Die israelische Armee hat unterdessen seine Angriffe auf den Iran und auch auf den Libanon fortgesetzt. Unter anderem wurde in der Hauptstadt Teheran ein wichtiger Militärkomplex bombardiert. Über Schäden und Opfer berichtete iranische Staatsmedien nicht. Genannt wurde nur eine allgemeine Opferzahl. Demnach sind seit Beginn des Krieges etwa 1045 Menschen im Iran getötet worden.

Die Türkei gab ebenfalls Warnungen heraus, nachdem heute früh eine Rakete auf ihren Luftraum zugeflogen war. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass die Rakete im östlichen Mittelmeer von dort stationierten NATO-Luftabwehrsystemen unschädlich gemacht worden sei. Offenbar hatte sie eine NATO-Basis in der Türkei als Ziel.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.