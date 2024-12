Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Es folgt ein zweiter Wahlgang. Erreicht Woidke auch dann keine absolute Mehrheit, reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit.

Woidke will eine Regierungskoalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht führen; es wäre die erste in Deutschland. Beide Parteien verfügen im Landtag gemeinsam über 46 von insgesamt 88 Sitzen. Das BSW hatte sich erst in diesem Jahr gegründet und zog aus dem Stand heraus in den Landtag ein.

Zuletzt regierte in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen, ebenfalls mit Woidke als Regierungschef. Zuvor führte er ein rot-rotes Bündnis.

