Demonstrationen

Demonstranten am 10. Januar in der iranischen Hauptstadt Teheran. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Social Media)

Die Organisation "Iran Human Rights" mit Sitz in Oslo berichtete, man könne den Tod von 200 Menschen bestätigen. Die "New York Times" und die Nachrichtenagentur AP zitierten das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Demnach liegt die Zahl der Opfer bereits bei mehr als 500, darunter seien auch knapp 50 Einsatzkräfte des Regimes. Landesweit seien mehr als 10.000 Menschen festgenommen worden.

Internet fast vollständig gesperrt

Es gibt Befürchtungen, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher sein könnten. Hintergrund ist, dass das Regime das Internet weiterhin fast vollständig sperrt. Die Kommunikation mit dem Ausland ist meist nur noch über Starlink-Satelliten möglich, für die illegal ins Land gebrachte Terminals nötig sind.

Der in den USA lebende Sohn des 1979 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi, rief über die Sozialen Medien erneut zur Fortsetzung der Proteste auf. Pahlavis Einfluss gilt allerdings als gering. Der Politologe Vali Nasr von der Johns Hopkins University in den USA sagte dem Magazin "Cicero", Pahlavi verfüge weder über eine politische Organisation im Iran, noch habe er tragfähige Allianzen mit Bürokratie, Militär oder politischen Eliten aufgebaut. Zudem habe er das Land seit Jahrzehnten nicht von innen erlebt.

