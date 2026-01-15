Iran

ZDF-Korrespondentin: Keine Proteste mehr in Teheran, Verhaftungen laufen weiter

In Teheran finden keine Proteste mehr statt. Dafür gehen aber die Verhaftungen weiter, wie ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa aus der iranischen Hauptstadt für den Deutschlandfunk berichtete. Ob in anderen Landesteilen die Menschen weiter auf die Straßen gehen, könne sie nicht sagen.