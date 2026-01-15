Iran
ZDF-Korrespondentin: Keine Proteste mehr in Teheran, Verhaftungen laufen weiter

In Teheran finden keine Proteste mehr statt. Dafür gehen aber die Verhaftungen weiter, wie ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa aus der iranischen Hauptstadt für den Deutschlandfunk berichtete. Ob in anderen Landesteilen die Menschen weiter auf die Straßen gehen, könne sie nicht sagen.

    Eine Demonstration in der Haupt-Stadt von dem Land Iran, in Teheran. Es ist dunkel. Viele Demonstranten haben einen Mund-Nase-Schutz um, um nicht erkannt zu werden. Die Demonstranten laufen über eine Straße.
    Große Proteste in Teheran, wie hier am 9. Januar, gibt es derzeit nicht mehr. (IMAGO / Middle East Images / MAHSA)
    Gaa habe zwar telefonisch Kontakt in andere Regionen. Die Menschen könnten aber am Telefon nicht frei reden.
    Die Journalistin beobachtete in Teheran lange Schlangen vor den Tankstellen. Es sehe so aus, als würden sich die Menschen auf eine militärische Reaktion aus dem Ausland vorbereiten. In allgemeinen Gesprächen mit den Bewohnern der Hauptstadt registrierte Gaa eine große Angst davor, was als Nächstes kommen könnte. Auch sei die Sorge groß, dass das iranische Regime die Inhaftierten schnell verurteilt und hinrichtet.

    Appelle des Schah-Sohns werden empfangen

    Die Protestaufrufe des Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, seien von den Menschen gesehen. Pahlavi habe seine Botschaften über einen Exilsender verbreitet, die im Iran über Satellit empfangbar gewesen seien. Entgegen früherer Protestwellen spiele Pahlavi im Iran eine Rolle.
    Die Arbeitsmöglichkeiten der Journalistin sind beschränkt. Zwar hat das Fernsehteam eine allgemeine Drehgenehmigung. Aufnahme von den Demonstrationen sind nicht erlaubt.
