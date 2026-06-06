Deutsche Streitkräfte

Bundeskanzler Friedrich Merz beim Besuch des Luftwaffenstützpunkts Laage bei Rostock (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Allein der Luftwaffenstützpunkt in Laage bei Rostock verzeichnete nach wenigen Stunden mehr als 30.000 Gäste. Am Vormittag war dort auch Bundeskanzler Merz zu Besuch. In einem Hangar traf er sich mit Piloten, die in Laage ausgebildet werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius wird am Nachmittag am Standort Weißenfels in Sachsen-Anhalt erwartet. Dort will er sich unter anderem über die Arbeit des Sanitätsdienstes der Bundeswehr informieren.

Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. In diesem Jahr wird er an insgesamt zehn Standorten ausgerichtet.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.